笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。5月9日（土）の放送は、三井不動産株式会社 執行役員 DX本部長の宇都宮幹子（うつのみや・みきこ）さんが登場。商業施設におけるデジタル活用、DX人材の育成について話を伺いました。 （左