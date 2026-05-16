ミスショットが連発する、飛距離が落ちた、腰が痛い。その上、尿のキレも悪い……。これらの不調、バラバラに見えて原因はひとつ。骨盤がガチガチに固まった「フリーズ骨盤」のせいかもしれない。スイングの土台であり、体の要である超重要パーツ「骨盤」を、しっかり勉強しよう。【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表■骨盤が動かないとスイングは崩れるスイングにおいて「骨盤の前傾角