飛ばない理由は“ガチガチ骨盤”にあり！ 何気に知らないゴルファー向け骨盤のしくみ
ミスショットが連発する、飛距離が落ちた、腰が痛い。その上、尿のキレも悪い……。これらの不調、バラバラに見えて原因はひとつ。骨盤がガチガチに固まった「フリーズ骨盤」のせいかもしれない。スイングの土台であり、体の要である超重要パーツ「骨盤」を、しっかり勉強しよう。
【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表
■骨盤が動かないとスイングは崩れるスイングにおいて「骨盤の前傾角度をキープする」「バックスイングで骨盤を回して、右股関節に乗る」などが大事なのは、ご存じの通り。「骨盤がガチガチに硬い人は、股関節から前傾できず背中を丸めて体を倒します。その結果、スイング中に前傾角度が崩れやすい。また、骨盤が回らなければ手打ちになり、ダフリやトップを引き起こします」と話すのは、日本骨盤協会代表の骨盤マニアKAOさん。つまり、骨盤が動かなければ、思い描いた通りのスイングはできない。「骨盤が固まってフリーズしていると、腰痛やぽっこりお腹、尿のキレの悪さなど、悪影響は全身に及びます」ミスが増えたのも、お腹が出ているのも、原因は動かない「フリーズ骨盤」にあるのかもしれない。
■そもそも骨盤ってどこの骨のこと？「骨盤＝腰周りの骨」という程度の認識しかない人も多いだろう。まずは、その構造と役割を押さえておきたい。骨盤は一つの骨ではない。背中側にあるハート型の「仙骨（せんこつ）」、その両側に象の耳のように広がる「寛骨（かんこつ）」、そして仙骨の下にある「尾骨（びこつ）」で構成されている。仙骨は背骨の土台となり、寛骨の股関節で大腿骨とつながっている。つまり骨盤は、上半身と下半身をつなぐ“体の要”といえる。そして骨盤は、前後・左右・回旋の3つの動きができる。ひとつは「前傾・後傾」だ。ゴルフはアドレス時に骨盤を前傾させ、その角度を保つことが重要になってくる。ふたつ目は「挙上（きょじょう）・下制（かせい）」。左右の骨盤が交互に上がったり下がったりする動きのことで、これができるから歩いたり、階段を昇り下りできる。3つ目は「回旋」。大股で歩くときにも必要な動きで、バックスイングでは右に、フォロースルーでは左に骨盤を回旋させている。この3つの動きが滑らかにできる「スムーズ骨盤」を目指したい。
■骨盤マニア KAOさんこつばんまにあ・かお／一般社団法人日本骨盤協会代表。ヨガ指導者としての活動を経て、骨盤に着目した体作りのメソッドを確立。生徒の中には、骨盤ケアでスコアが伸びたゴルファーも。著書に『結局、骨盤がすべて解決してくれる』（Gakken）がある。◇ ◇ ◇きれいなアドレス姿勢に！→関連記事で【スイングのキレが戻って安定性アップ！ 背中の柔軟性を高める“ネコと牛”のポーズでもっと飛ばせるカラダに】を掲載中
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