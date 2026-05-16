＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。トータル7アンダーの単独首位の小西たかのり、1打差2位の池田勇太、2打差3位の砂川公佑の最終組が午前10時1分にティオフを迎えた。【ライブフォト】ラフからはしっかり頭を残すプロのインパクトはかっこいいツアー2勝目を目指す小西はパー発進。池田勇太はバーディを奪って小西に並ん