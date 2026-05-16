親世代は「学力さえあれば合格できる」と考えがちな医学部入試。しかし、学科試験を突破しても、二次試験の面接・小論文で落ちるケースがよくあります。二次試験は「念のための確認」ではありません。大学側は自校の将来を展望したうえで、厳密な選考を行っているのです。本記事では、二次（面接・小論文）試験の本質について解説します。学科試験を突破したからといって、合格目前にいるわけではない医学部入試を、単なる学力試験