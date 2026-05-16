撮影:田中亜紀 テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内に誕生した新劇場「EX THEATER ARIAKE」。そのこけら落とし公演として、完全オリジナル舞台『AmberS -アンバース-』が上演されます。 W主演には、なにわ男子のリーダー・大橋和也さん、timeleszの寺西拓人さんを迎え、クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤シゲアキさん、演出を河原雅彦