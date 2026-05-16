コートジボワールサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むコートジボワール代表メンバー26人を発表した。世界的メガクラブが注目を寄せる19歳ウインガーのFWヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)、22歳のCBウスマン・ディオマンデ(スポルティング)が順当に選出された他、今月にフランスから国籍変更を行ったFWアンジェ・ヨアン・ボニー(インテル)が初招集を勝ち取った。コートジボワールの強みは欧州5大リーグでプレーす