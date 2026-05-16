コートジボワール代表のW杯メンバー発表!! インテルFWが国籍変更で初招集、注目は若き2人のディオマンデ
コートジボワールサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むコートジボワール代表メンバー26人を発表した。世界的メガクラブが注目を寄せる19歳ウインガーのFWヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)、22歳のCBウスマン・ディオマンデ(スポルティング)が順当に選出された他、今月にフランスから国籍変更を行ったFWアンジェ・ヨアン・ボニー(インテル)が初招集を勝ち取った。
コートジボワールの強みは欧州5大リーグでプレーする選手がずらりと並ぶアタッカー陣。元アーセナルのFWニコラ・ぺぺ(ビジャレアル)はラ・リーガでの復活を経て代表に返り咲き、MF鎌田大地とチームメートのFWエバン・ゲサン(クリスタル・パレス)、MF伊東純也とスタッド・ランスで同僚だったFWウマル・ディアキテ(セルクル・ブルージュ)も食い込んだ。
2024年夏のパリ五輪にフランス代表として出場していたFWエルベ・ワイ(ニース)も今年3月に国籍変更手続きを行い、A代表デビューを飾ったばかり。他のポジションにも元ミランのMFフランク・ケシエ(アルアハリ)、今季のUEFAチャンピオンズリーグで経験を重ねたDFオディロン・コスヌ(アタランタ)ら能力の高い選手が並んだ。
コートジボワール代表はW杯本大会でE組に入り、エクアドル、ドイツ、キュラソーと対戦する。
コートジボワール代表のW杯メンバーは次の通りとなっている。
▽GK
ヤヒア・フォファナ(リゼスポル)
モハメド・コネ(シャルルロワ)
アルバン・ラフォン(パナシナイコス)
▽DF
エマニュエル・アグバドゥ(ベシクタシュ)
クレマン・アクパ(オセール)
ウスマン・ディオマンデ(スポルティング)
グエラ・ドゥエ(ストラスブール)
ギスラン・コナン(ジル・ビセンテ)
オディロン・コスヌ(アタランタ)
エバン・エンディカ(ローマ)
ウィルフリード・シンゴ(ガラタサライ)
▽MF
セコ・フォファナ(レンヌ)
パルフェ・ギアゴン(シャルルロワ)
クリスト・イナオ・ウライ(トラブゾンスポル)
フランク・ケシエ(アルアハリ)
イブラヒム・サンガレ(ノッティンガム・フォレスト)
ジャン・ミシェル・セリ(マリボル)
▽FW
サイモン・アディングラ(モナコ)
アンジェ・ヨアン・ボニー(インテル)
アマド・ディアロ(マンチェスター・U)
ウマル・ディアキテ(セルクル・ブルージュ)
ヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)
エバン・ゲサン(クリスタル・パレス)
ニコラ・ぺぺ(ビジャレアル)
バズマナ・トゥレ(ホッフェンハイム)
エルベ・ワイ(ニース)
コートジボワールの強みは欧州5大リーグでプレーする選手がずらりと並ぶアタッカー陣。元アーセナルのFWニコラ・ぺぺ(ビジャレアル)はラ・リーガでの復活を経て代表に返り咲き、MF鎌田大地とチームメートのFWエバン・ゲサン(クリスタル・パレス)、MF伊東純也とスタッド・ランスで同僚だったFWウマル・ディアキテ(セルクル・ブルージュ)も食い込んだ。
コートジボワール代表はW杯本大会でE組に入り、エクアドル、ドイツ、キュラソーと対戦する。
コートジボワール代表のW杯メンバーは次の通りとなっている。
▽GK
ヤヒア・フォファナ(リゼスポル)
モハメド・コネ(シャルルロワ)
アルバン・ラフォン(パナシナイコス)
▽DF
エマニュエル・アグバドゥ(ベシクタシュ)
クレマン・アクパ(オセール)
ウスマン・ディオマンデ(スポルティング)
グエラ・ドゥエ(ストラスブール)
ギスラン・コナン(ジル・ビセンテ)
オディロン・コスヌ(アタランタ)
エバン・エンディカ(ローマ)
ウィルフリード・シンゴ(ガラタサライ)
▽MF
セコ・フォファナ(レンヌ)
パルフェ・ギアゴン(シャルルロワ)
クリスト・イナオ・ウライ(トラブゾンスポル)
フランク・ケシエ(アルアハリ)
イブラヒム・サンガレ(ノッティンガム・フォレスト)
ジャン・ミシェル・セリ(マリボル)
▽FW
サイモン・アディングラ(モナコ)
アンジェ・ヨアン・ボニー(インテル)
アマド・ディアロ(マンチェスター・U)
ウマル・ディアキテ(セルクル・ブルージュ)
ヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)
エバン・ゲサン(クリスタル・パレス)
ニコラ・ぺぺ(ビジャレアル)
バズマナ・トゥレ(ホッフェンハイム)
エルベ・ワイ(ニース)