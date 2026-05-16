15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した番組MC・谷繁元信氏が、同日の巨人戦に敗れたDeNAについて言及した。谷繁氏は巨人に0−2で敗れたDeNAについて、「走塁ミスが2つあった。1つは牽制アウト。もう1つはノーアウト一塁、二塁でセンターフライで度会がタッチアップしなかったんですよ」と、0−0の4回無死一塁で一塁走者・三森大貴の牽制アウト、0−2の7回無死一、二塁で佐野恵太の中飛で三塁にタ