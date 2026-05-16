元TBS『サンデー・ジャポン』アナウンサーの良原安美さんが、退社後、初めてとなるグラビアで「週刊ポスト」に登場。フリーアナウンサーとアパレル事業の二刀流で活躍する良原が、いまの素直な気持ち、これからについて語ってくれた。【写真】TBS退社後初めてとなるグラビア良原安美さん純白衣装のアザーカット同じような悩みを抱える女性のために「週刊ポスト」への登場はTBS時代以来、4年ぶりです。今年1月に退社してから初