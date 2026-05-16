ヒロインを務めた朝ドラ『舞いあがれ！』、花魁（おいらん）役に挑戦した大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）〜』、不動産会社のカスタマーファースト社員、月下咲良（さくら）役の『正直不動産』シリーズ（いずれもNHK）。福原遥（27）のヒソモノは、これらの台本を包んできた台本カバーだという。「2019年に生徒役で出演したドラマ『3年A組ーー今から皆さんは、人質ですーー』（日本テレビ