15日、静岡・浜松市では、警察が生命保険会社と合同で特殊詐欺へ注意を呼び掛けました。15日の朝、ＪＲ浜松駅で行われたキャンペーンは、警察や浜松市職員のほか、生命保険会社の職員が参加して行われました。警察によりますと特殊詐欺の被害に遭った人の中には、生命保険を解約してお金を用立てる人が多くいるということです。県内では今年に入り、去年の同じ時期より45件多い258件の特殊詐欺事件が発生していて、被害額は