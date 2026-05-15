19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明したレインボーのジャンボたかお（36）と池田直人（32）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。昨年は決勝に初進出して3位。当時を振り返り、ジャンボは「決勝に出られて、とにかくうれしかった。決勝が終わった直後は『別に仕事が増えないな』というか、何も変わら