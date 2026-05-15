人気ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のKANONが、セーラー服姿から一変した“別人級ビジュアル”で話題を集めている。「5月14日、KANONさんが自身のInstagramで披露したのは、まるで“令嬢”のようなお嬢様感が漂う、レトロガーリースタイルでした。ブラウンのミニワンピースに白い丸襟を合わせ、胸元のギャザーや小さいボタンで可愛らしさを演出。さらに、ラグジュアリーブランド『Miu Miu』のグリーンのミ