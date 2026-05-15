5月14日、俳優の坂口健太郎が10月スタートの連続ドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）で主演を務めることがわかった。久しぶりの地上波出演、しかも主役とあって、大きな話題となっている。「この日、短髪にヒゲをたくわえた“ちょいワル”風の坂口さんがたたずんでいる、ティザービジュアルも公開されました。ドラマは、フジが世界に打ち出す作品と位置づけているようで、香港や韓国の企業とタッグを組んで、国際共同制作の体