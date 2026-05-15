暑い日に食欲をかき立てるスパイシーな香りのスープカレー。しかし今、頭を悩ませる事態が発生しています。15日に「イット！」が訪れたのは、東京都内のスープカレー専門店「スープカレーカムイ」です。店の一番人気は大きめの野菜と鶏肉が入った「チキン野菜カレー」。じっくり煮込んだやわらかチキンは、ブラジル産の鶏モモ肉を使用しています。しかし、スープカレーカムイの店主・諸橋宏明さんは「1kgだといまは1000円を超えち