“格安”外国産「鶏肉」が高騰＆不足でカレー店ピンチ　国産のみ販売するスーパーも　万能で割安「肩トロ肉」が注目

暑い日に食欲をかき立てるスパイシーな香りのスープカレー。

しかし今、頭を悩ませる事態が発生しています。

15日に「イット！」が訪れたのは、東京都内のスープカレー専門店「スープカレーカムイ」です。

店の一番人気は大きめの野菜と鶏肉が入った「チキン野菜カレー」。

じっくり煮込んだやわらかチキンは、ブラジル産の鶏モモ肉を使用しています。

しかし、スープカレーカムイの店主・諸橋宏明さんは「1kgだといまは1000円を超えちゃう感じ。石油とかが高騰すると（価格が）ダイレクトにお肉に反映する形。お肉が安定供給されてこないことが一番困ってますね。輸入の鶏モモ肉が精肉店にもなくなるという状況」だと話します。

店によりますと、鶏肉の仕入れ価格は5年前と比べて2倍近くに高騰していて、世界的に需要が増える中、調達するのも難しくなっているといいます。

さらに、カレーに欠かせないスパイスやスープに使用するトマト缶も値上がりし、“トリプルパンチ”状態です。

こうした事態を受け、店では5月からスープカレーを全種類、110円値上げしました。

スープカレーカムイ店主・諸橋宏明さん：

最大級のピンチです。（このままだと）“ベジタリアンカレー”の店になる可能性がある。

国産より割安なイメージがある輸入鶏肉ですが、輸入価格は2025年5月から2026年2月にかけて1.2倍に高騰しています。

すでに首都圏のスーパーにも、その影響が及んでいました。

鶏肉コーナーから外国産の鶏肉が姿を消したのです。

スーパーセルシオの鶴田聡部長は「国産チキンとの値差が狭まったので、外国産の鶏肉に関しては販売を今やめている」と話します。

以前は、売り場の2割程度でブラジル産の鶏肉を扱っていましたが、輸入鶏肉の価格高騰を受け、去年の秋ごろから全て国産に切り替えました。

この状況に、買い物客からは「よく買うものなので、値段が上がるのは苦しい。もう両方高いのなら、国産のほうがいいかなと思う」といった声が聞かれました。

国産・外国産ともに高騰する中、お手ごろな価格の部位があるといいます。

スーパーセルシオ・鶴田聡部長：

現在、鶏もも・ムネ肉が高いので、これは肩トロ肉という希少部位になるが、ムネ肉のようにさっぱりしながら、モモ肉のようにふっくらやわらかい部位。焼いてもいいし煮てもいい、万能な肉。

安さが魅力の鶏肉に広がる値上げの波。

影響は今後も続きそうです。