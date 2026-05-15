漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。本大会の公式Xアカウント（@double_impactTV）では、今夏放送予定（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送）の決勝戦に進出する出場者を予想し下記の条件を満たした方に「ダブルインパクト2026」オリジナルQUOカードが当たるキャンペーンを実施します！◆キャンペーン期間5月15日（金）19:00〜6月15