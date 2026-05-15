高気圧の影響などで県内は連日のように平年を上回る気温になっています。15日も夏日一歩手前まで気温が上がったところがあり、季節先取りの暑さでした。これからの時季、注意が必要なのが熱中症です。その対策の啓発に関する会議が秋田市で開かれ、関係者が意見を交わしました。この会議は、医薬品や食料品などを手掛ける大手メーカーの大塚製薬が主催しました。大塚製薬は健康課題の解決に取り組むため、全国で自治体