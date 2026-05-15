猫用の運動不足解消グッズを買ったら... 想像以上に気に入って毎日爆走を楽しむわんちゃんの光景が話題となっています。話題となった様子が投稿されると、「超頑張り屋さん」「自分も見習います」と、そのストイックな姿に感化された方々のコメントがたくさん寄せられることとなり、投稿は記事執筆時点で12.8万回表示を突破しました。 【動画：猫の運動不足解消用に買ったキャットホイール→なぜか『犬』が爆走していて…