16日（土）は、九州から東北は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、夜を中心に雨の降る所もある見込みです。南西諸島は概ね晴れますが、所によりにわか雨がありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、北日本では大幅に高くなる所もある予想です。5月でも紫外線対策が欠かせませんが、肌だけでなく髪の毛も紫外線の影響を受けます。日焼け止めと言うと塗るタイプが主流ですが、スプレータ