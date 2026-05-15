始業時間を過ぎても出勤せず、約4時間にわたり無断欠勤したとして、徳島市は5月15日、20代の男性主事を戒告の懲戒処分としました。戒告の処分を受けたのは、徳島市財政部に勤務する20代の男性主事です。徳島市によりますと、この男性主事は2026年2月18日、始業時刻の午前8時30分を過ぎても出勤せず、職場からの電話にも応答しませんでした。その後、午後1時前に本人から体調不良で休みたい旨、電話連絡があるまで約4時間にわたって