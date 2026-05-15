日本サッカー協会は１５日、都内で会見を開き、６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。負傷組のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝、ＤＦ町田浩樹（２８）＝ホッフェンハイム＝らは無念の選外となった。カタールＷ杯以降の第２次森保ジャパンでは２位となる２５試合に出場し、同３位の９得点をマークしていた南野は昨年１２月に左膝の前十字靱帯（