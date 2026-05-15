15日未明、東根市の国道13号で、意識不明の重体で倒れている男性が発見されました。男性はバイクを運転中に転倒したとみられ、その後、死亡が確認されました。警察で身元の確認などを進めています。15日午前2時10分すぎ、東根市東根甲の国道13号の北進車線で、意識不明の重体で倒れている男性と400CCのバイクを通行人が見つけて119番通報しました。消防によりますと男性は年齢が20代くらいとみられ、近くの歩道上で仰向けの状態で