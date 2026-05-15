国内線は「新運賃」適用ANA（全日空）が2026年5月17日まで、航空券のタイムセールを実施しています。対象は国内、国際の両方です。【原油高でも安い！これが「ANAセール」の全貌です】国内線航空券タイムセールの対象搭乗期間は2026年6月1日から9月30日までで、対象路線は全国に及びます。たとえば羽田〜新千歳線は片道1万1120円から、那覇〜石垣は片道5720円からとなっています。なおこのキャンペーン運賃では5月19日から開始