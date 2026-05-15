歌手の香西かおり（６２）が１５日、初期の乳がんと診断され、手術していたことを明かした。所属事務所の公式サイトで「香西かおりに関するご報告」と題し、株式会社リルキアエンターテインメント代表取締役・森田珠代氏からのコメントで「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、日頃より香西かおりへ格別のご引立てを賜り、重ねて御礼申し上げます。先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳