アニメの祭典「マチ★アソビ」が、5月16日から徳島市で開かれます。30回目となる今回は、過去最大規模での開催です。16日・17日の2日間、徳島市で開かれるアニメの祭典「マチ★アソビ」30回目の節目となる今回は、過去最大規模の100を超えるイベントが予定されています。目玉は16日、人気アニメ「鬼滅の刃」の楽曲を手掛けた作曲家によるトークセッションや、スペシャルバンドによる生演奏のステージが繰り広げられる