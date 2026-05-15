格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でYouTuberのノッコン寺田さん（41）が、2026年5月12日にXを更新。20キロダイエットで実感していることを明かした。「デブはみんなダイエットしてイケメンになれ」ノッコン寺田さんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院で医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。26年2月には、イン