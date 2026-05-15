【漫画】本編を読む表面上は仲良しに見えるママ友グループ。しかしその裏では悪口や噂話が飛び交い、ボスママによる「ママ友ハラスメント」が静かに広がっている――。『うっとうしい悪口ボスママに制裁を！』（原黒ゆうこ：原案、松本うち：漫画/KADOKAWA）は、そんな人間関係の怖さを生々しく描いた作品だ。主人公のユウコは、娘の幼稚園入園を機に新しい出会いに胸を躍らせていた。園で出会ったミカというママ友とすぐに仲