楽天は15日、5月29日〜31日のヤクルト戦で開催する『myfavE DAY（マイフェイビーデー）Supported by 楽天カード』の実施内容決定を発表した。2026シーズンのテーマは「爽やか」。メインビジュアルを務める7名の選手が普段とは一味違う”カレッジスタイル”を披露する。当日は、このビジュアルを使用したフォトスポットの設置や、限定グッズ・グルメの販売も行う。▼ 来場者プレゼント・5月29日（金）：オリジナルフレグラ