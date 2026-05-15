大規模災害で孤立した地域に医療品を届けるため、ドローンを活用した実証実験が14日、三重県志摩市で行われました。能登半島地震で孤立集落が多数発生した教訓を踏まえ、三重県と包括協定を結ぶ損害保険ジャパンが実施したものです。実験では、南海トラフ地震で道路が寸断され、住民の常備薬が不足した想定で、大型ドローンで運んだ医療物資を中型ドローンに積み替え、孤立地域へ配送しました。ドローンには、ズームカメラやスピー