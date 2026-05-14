とちぎテレビ 福島県の磐越自動車道で高校生ら２１人が死傷したマイクロバスの事故を受けて、栃木県教育委員会は、県立７５校に対してマイクロバスの使用状況について調査を始めました。 この事故は、５月６日、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校のソフトテニス部が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突し、２１人が死傷したものです。 この事故を受け、栃木県教育委員会は１３日から、部活動や課外活