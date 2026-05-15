週末にかけて、晴れるところが多いでしょう。この時期としては気温が高く、九州などで真夏日になるところもありそうです。屋外で激しい運動をする場合は、熱中症に注意してください。■全国予報（15日予報）きょう（15日）は、高気圧に覆われて、九州〜北海道の広い範囲で晴れるでしょう。朝のうち雲の多い関東も次第に晴れてくる見込みです。初夏の日差しが照りつけ、新緑がまぶしく感じられそうです。前日のような突然の雨や雷雨