朝、仕事に行く前に「自分は働くのに向いていないのではないか」とふと思った経験はないだろうか。だが、その悩みが「仕事の内容」ではなく「職場の人間関係」に起因する場合、問題は少々根深い。ガールズちゃんねるに5月中旬、「働くのに向いてない…」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は自身の性格を分析し、次のように綴っている。「仕事自体が嫌いと言うより、職場で円滑に仕事をする上でのほどほどの距離感の人間