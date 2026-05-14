名門フィリーズの再建は、思わぬ父子タッグに託された。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１４日（日本時間同日）、ドン・マッティングリー監督代行（６５）と、息子のプレストン・マッティングリーＧＭ（３８）が背負う異例の重圧を特集した。フィリーズは１３日（日本時間１４日）、敵地フェンウェイ・パークでのレッドソックスに１―３で敗れた。アンドルー・ペインター投