本日の日経平均株価は、朝高も高値警戒感から利益確定の売りが優勢となり、前日比618円安の6万2654円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ [東証Ｐ]、今12月期営業益を大幅増