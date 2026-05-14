本日の【上場来高値更新】 ＪＴ、ファナックなど81銘柄
本日の日経平均株価は、朝高も高値警戒感から利益確定の売りが優勢となり、前日比618円安の6万2654円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今12月期営業益を大幅増額修正したユニオンツール <6278> [東証Ｐ]、ＤＲＡＭ向け製品が好調で26年12月期上期業績予想を上方修正した日本マイクロニクス <6871> [東証Ｐ]、フィジカルAI加速で米グーグルと協業を発表したファナック <6954> [東証Ｐ]など。そのほか、そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<2180> サニーサイド 東Ｓ サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4970> 東洋合成 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6144> 西部電機 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6652> ＩＤＥＣ 東Ｐ 電気機器
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7490> 日新商 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9913> 日邦産業 東Ｓ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今12月期営業益を大幅増額修正したユニオンツール <6278> [東証Ｐ]、ＤＲＡＭ向け製品が好調で26年12月期上期業績予想を上方修正した日本マイクロニクス <6871> [東証Ｐ]、フィジカルAI加速で米グーグルと協業を発表したファナック <6954> [東証Ｐ]など。そのほか、そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<2180> サニーサイド 東Ｓ サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4970> 東洋合成 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6144> 西部電機 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6652> ＩＤＥＣ 東Ｐ 電気機器
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7490> 日新商 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9913> 日邦産業 東Ｓ 卸売業
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