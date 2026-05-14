　本日の日経平均株価は、朝高も高値警戒感から利益確定の売りが優勢となり、前日比618円安の6万2654円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今12月期営業益を大幅増額修正したユニオンツール <6278> [東証Ｐ]、ＤＲＡＭ向け製品が好調で26年12月期上期業績予想を上方修正した日本マイクロニクス <6871> [東証Ｐ]、フィジカルAI加速で米グーグルと協業を発表したファナック <6954> [東証Ｐ]など。そのほか、そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<2180> サニーサイド　東Ｓ　サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業
<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4004> レゾナック　　東Ｐ　化学
<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学

<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4970> 東洋合成　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品

<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5992> 中発条　　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6144> 西部電機　　　東Ｓ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6268> ナブテスコ　　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器

<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6506> 安川電　　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6652> ＩＤＥＣ　　　東Ｐ　電気機器
<6668> ＡＤプラズマ　東Ｓ　電気機器

<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6845> アズビル　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器

<6914> オプテクスＧ　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7490> 日新商　　　　東Ｓ　卸売業
<7609> ダイトロン　　東Ｐ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品

<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8818> 京阪神ビル　　東Ｐ　不動産業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業

<9913> 日邦産業　　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース