14日、県内は夏先取りの暑さとなりました。山口市では県内で今年初の30℃を超える真夏日となりました。その一方で雷雨に見舞われた地域も…萬徳記者「午後2時の山口市です。強い日差しが照りつけていて手元の気温計では31℃を示しています」山口市の山口市中央公園では午前中から気温がぐんぐん上昇。午前11時38分に30.5℃を観測し県内では今年初めての真夏日となりました。半袖姿の人が多く涼しい木陰でピクニックなどをして過ご