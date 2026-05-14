MLB公式Instagramは5月10日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）らメジャーリーガーと、それぞれの母親の2ショット写真を公開した。投稿では「Today is for you, Mom」と添え、母の日に合わせて、選手たちを支えてきた家族への思いが伝わる写真を紹介している。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なか