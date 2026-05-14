MLB公式Instagramは5月10日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）らメジャーリーガーと、それぞれの母親の2ショット写真を公開した。投稿では「Today is for you, Mom」と添え、母の日に合わせて、選手たちを支えてきた家族への思いが伝わる写真を紹介している。

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公開された写真では、幼い大谷が母・加代子さんの隣に寄り添い、カメラに向かって少し照れたような表情を見せている。木々の緑を背景にしたあたたかな1枚で、写真下部に入った日付表示もフィルム時代ならではの懐かしさを感じさせる。

【画像】母・加代子さんに寄り添う幼少期の大谷（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「今年も大谷選手の親子お写真が、見られて嬉しいです」「みんなおかあさんが大好き」「小さな少年だった頃も、夢を叶えた今も、お母様を見つめる優しい眼差しは変わりませんね。 お母様が注いできたひたむきな愛が、今の彼らの強さの源なのだと感じました」「翔平ママ優しそう 翔平は悪ガキそう」といった声が寄せられている。