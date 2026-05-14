この記事をまとめると ■コカインで工場全体がハイになるという仏コメディ映画にルノー21が登場 ■ハイになった工員たちが二階建てボディのルノー21を作るという衝撃展開 ■ルノー公式製作の珍車として長きに渡ってコレクションされていた 二階建てスタイルのルノー21っていったい何者？ 見方によってはとてつもなく面白い作品も、いまとなっては厳しいコンプライアンスによってお蔵入りとなるケースが少なくありません。1987年