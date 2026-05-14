【モデルプレス＝2026/05/14】『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents TGC 松山 2026）が8月16日に愛媛県武道館にて開催。この度、追加情報が解禁された。【写真】ふるっぱー妹分「意外な組み合わせで二度見した」コラボダンス◆メインアーティスト第1弾解禁注目のメインアーティスト第1弾に「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「1つの海、7つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の