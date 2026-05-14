◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）横綱審議委員会（横審）による本場所総見が行われた。横審の大島理森（ただもり）委員長が打ち出し後に取材に応じ、２日目から休場した豊昇龍（立浪）、初日から休場している大の里（二所ノ関）の両横綱について「率直に申し上げまして、両横綱が欠場して誠に残念至極でございます」と言及した。大島委員長は両横綱が不在の本場所を「横綱の地位というのは相撲ファンにとっては