広島電鉄は電停の統廃合の検討などを盛り込んだ今後3年間の経営計画を発表しました。計画によると、広島市中心部の電停が密集するエリアなどにおいて、電停の統廃合を検討するとしています。さらに、広島市西区の広電西広島駅から平和公園前を通り、中区の白神社までを結ぶ新たな路線、「平和大通りルート」の整備を検討することなども盛り込まれています。■広島電鉄仮井 康裕 社長「10年、20年、経営を続けられるよ