浸水被害の軽減へ洪水対策が着々と進んでいます。石川県白山市の熊田川で、逆流を防ぐゲート付きの施設「樋門」がおおむね完成し、14日に通水作業が行われました。石川県白山市の手取川に合流する西川と熊田川の流域では、これまで洪水被害が相次いでいて、4年前の大雨でも大規模な浸水に見舞われました。その治水対策として国では、5年前にそれぞれの川への逆流を防ぐ樋門の整備事業などを発表。14日までに幅15メート