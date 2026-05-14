徳島文理大学高松駅キャンパス 徳島文理大学が、高松駅キャンパスで無料の公開授業を実施します。 地域に学び、その学びを地域に還元することにつなげてもらおうと行うものです。地域とともに自らの未来をデザインするヒントを得てもらうため、さまざまなテーマの専門家を講師に招き、キャリア戦略につなげてもらおうとしています。 公開授業は、水曜日の午後1時10分～午後2時40分まで、ムラサキキネンホ&