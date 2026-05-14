早くも、よさこい祭りの話題が届きました。各地で、夏の本番に向けた準備が始まっていますが、高知大学ではキャンパスの演舞場で踊り子に渡すメダル作りが始まっています。高知大学では2023年のよさこい祭りから朝倉キャンパスで演舞場を運営していて、毎年オリジナルのメダルを作って踊り子に渡しています。5月13日は、デザインに関する講義を受講する2年生から4年生までの10人が集まりました。■樺山夏帆アナ「オール高知