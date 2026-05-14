中東情勢悪化の影響が石川県内にも広がっています。こうした中、県は15日から、企業向け融資の利用要件を拡充し、資金繰りなどを支援することを決めました。14日に開かれた石川県知事の定例会見。石川県・山野 之義 知事：「メッセージ性の強いもの(支援)が必要ではないかというご意見も(業界から)いただきました」山野知事が明らかにしたのは、中東情勢悪化の影響を受ける企業の資金繰りなどの支援策です。石川県は当初予算