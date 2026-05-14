ヤマハミュージックジャパン（以下、ヤマハ）は、楽器用エフェクターブランドである米EarthQuaker Devices（以下、EQD）のベースギター用プリアンプ「ScrolIs（スクロールズ）ベースオデッセイ」を、ベーシスト・中尾憲太郎シグニチャーモデルとして、2026年5月16日に発売する。希望小売価格は64,900円。米EarthQuaker Devices（以下、EQD）のベースギター用プリアンプ「ScrolIs（スクロールズ）ベースオデッセイ」EQDは、ミュージ