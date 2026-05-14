セカンドサイトアナリティカ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期非連結比21.1％増の4600万円に伸びたが、通期計画の2億円に対する進捗率は23.0％となり、前年同期の22.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.6％→10.5％に低下した。 株探ニュース